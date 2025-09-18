82.76% -1.2
общество

Крупный штраф за взятку заплатит начальник отдела закупок «Омскоблводопровода»

Бывшая начальница отдела закупок акционерного общества «Омскоблводопровод» Алена Чмырь должна будет заплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

Такое наказание женщине назначил суд за получение взятки. По мнению следователей, Алена Чмырь получила 350 тысяч рублей от директора и учредителя компании «РБ групп» Артема Бобкова за закупку реагентов по завышенным ценам. Дело рассматривается с 2024 года: тогда обвиняемая признала свою вину и ее отправили под домашний арест.

После рассмотрения дела суд назначил женщине штраф в два миллиона рублей, также она должна была вернуть сумму взятки и ей в течение четырех лет запрещено занимать должности на государственной службе.

Женщина подала апелляцию на решение суда, но суд второй инстанции ее отклонил.

Валерия Ким
