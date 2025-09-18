Глава минздрава Омской области прокомментировал отсутствие важной вакцины в поликлиниках

Отсутствие во многих поликлиниках вакцины под названием «Пентаксим» вызвало серьезную обеспокоенность среди жителей города Омска.

Это вакцина для детей, которая защищает их сразу от нескольких инфекций: дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции типа b.

Ранее омичи жаловались на то, что в бесплатных поликлиниках вакцины нет, и ставить ее приходится в частных больницах за деньги.

Как отметил министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов, следующая поставка вакцины «Пентаксим» в Омск состоится в октябре. Возможно, во втором осеннем месяце она и появится в свободном доступе в поликлиниках по месту жительства.