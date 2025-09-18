Более сотни классов отправлены на карантин в Омске

В Омске на карантин отправлены 156 классов в 38-ми школах. Также на карантин оказались закрыты 18 групп в 12-ти детских садах.

Причиной закрытия классов и групп стал резкий рост острых респираторных вирусных инфекций. Специалисты Роспотребнадзора объясняют рост заболеваемости сезоном.

В департаменте образования администрации города Омска напоминают, что решение о закрытии класса в школе или группы в детском саду на карантин принимает руководитель учреждения. Обычно основанием для такого решения может служить отсутствие в коллективе по болезни более 20-ти процентов обучающихся или воспитанников.