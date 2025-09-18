82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
20 сентября, 12:05
пробки
3/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
82.76% -1.2
сегодня
20 сентября, 12:05
пробки
3/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
18.09.2025 11:05
общество

Более сотни классов отправлены на карантин в Омске

Freepik.ru
Подпишитесь на Telegram-канал

В Омске на карантин отправлены 156 классов в 38-ми школах. Также на карантин оказались закрыты 18 групп в 12-ти детских садах.

Причиной закрытия классов и групп стал резкий рост острых респираторных вирусных инфекций. Специалисты Роспотребнадзора объясняют рост заболеваемости сезоном.

В департаменте образования администрации города Омска напоминают, что решение о закрытии класса в школе или группы в детском саду на карантин принимает руководитель учреждения. Обычно основанием для такого решения может служить отсутствие в коллективе по болезни более 20-ти процентов обучающихся или воспитанников.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Ким
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.