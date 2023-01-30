В приоритете нефтетранспортников — улучшение условий труда

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«Транснефть — Западная Сибирь» подвела итоги работы в области охраны труда за 2022 год. В общей сложности предприятие потратило на улучшение условий труда и охрану здоровья персонала 437 млн рублей.

Почти 200 млн рублей были направлены на комплексные технические мероприятия по модернизации производственных помещений, в том числе реконструкцию и обустройство новых систем отопления, вентиляции, освещения. В филиалы предприятия были закуплены почти 6 тыс. средств малой механизации и грузозахватных приспособлений, более 400 переносных приборов контроля и сигнализации уровня предельно-допустимых концентраций.

В течение года закупались спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты, в том числе для работы в эндемичных районах по клещевому энцефалиту.

Также предприятие реализовало широкий комплекс лечебно-профилактических мероприятий, среди которых — приобретение аптечек для оказания первой медпомощи, своевременная вакцинация, проведение периодических медицинских осмотров. Только за прошлый год медицинские осмотры прошли почти 6 тысяч сотрудников, что составило более 87 процентов от общего числа. Кроме того, компания на постоянной основе организовывает физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия, продвигая идеи здорового образа жизни.

Важным аспектом эффективной системы управления охраной труда является обучение персонала. На эти цели в 2022 году предприятие направило 13,7 млн рублей, 1412 сотрудников повысили уровень профессиональных компетенций на курсах целевого назначения. Кроме того, в течение года специалисты по охране труда демонстрировали высокий уровень знаний на отраслевых профессиональных конкурсах.