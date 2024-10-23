Сотрудник компании «Транснефть – Западная Сибирь» стал одним из лучших специалистов по охране труда Омской области

Сотрудник АО «Транснефть – Западная Сибирь» Сергей Думаков занял второе место в региональном этапе конкурса «Лучший специалист по охране труда Сибири» в Омской области.

Испытания проходили в формате тестирования. В течение часа нужно было ответить на 100 вопросов о профессиональной деятельности. Сергей Думаков справился с заданиями за 55 минут, уступив победителю всего 10 секунд.Ранее он уже становился призером этого конкурса, а в 2019 году был признан лучшим специалистом по охране труда Сибирского федерального округа.

На протяжении последних лет АО «Транснефть – Западная Сибирь» подтверждает лидирующие позиции в сфере промышленной безопасности и охраны труда. Предприятие неоднократно завоевывало призовые места во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», ежегодно становится победителем конкурса «Лучший работодатель Омской области» в различных номинациях. Опыт внедрения обучающих инновационных методик с применением 3-D моделей отмечен представителями Министерства труда и социального развития Омской области, а специалисты общества становятся обладателями престижных профессиональных премий.

Конкурс проводится по решению Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение». Его цель – повышение имиджа профессии и развитие кадрового потенциала, привлечение внимания общественности к вопросам сохранения жизни и здоровья в процессе профессиональной деятельности, а также поиск новых методов профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Всего на конкурс было подано более 700 заявок от специалистов по охране труда из всех субъектов Сибирского федерального округа. Из них региональный этап прошли порядка 400 участников.