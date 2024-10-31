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общество

Экологи «Транснефть - Западная Сибирь» за 9 месяцев 2024 года провели более 32 тыс. экологических исследований

Фото АО «Транснефть – Западная Сибирь»

АО «Транснефть — Западная Сибирь» подвело итоги деятельности эколого-аналитических лабораторий за 9 месяцев 2024 года. С января по сентябрь выполнено более 32 тысяч экологических исследований.

Так, проведено более 29 тыс. исследований природной, питьевой и сточной воды и более 2 тыс. исследований атмосферного воздуха на границах санитарно-защитных зон. Также осуществлялся контроль за состоянием почвы и донных отложений в местах подводных переходов трубопроводов (порядка 1 тыс.).

Результаты мониторинга свидетельствуют, что деятельность компании в полной мере соответствует предъявляемым к объектам трубопроводного транспорта требованиям в области экологической безопасности. Нарушений зафиксировано не было.

Приоритетное внимание уделяется также модернизации материально-технической базы лабораторий предприятия. С начала года в лаборатории поступили 8 новых приборов -хроматографические комплексы для определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, концентратомеры для определения концентрации нефтепродуктов методом инфракрасной спектрометрии, а также PН-метр, предназначенный для измерения кислотности и температуры исследуемых сред.

Всего в 2024 году компания направит более 7,2 млн рублей на приобретение приборов, которые позволяют проводить качественный химический анализ воды, определять наличие массовой концентрации нефтепродуктов, фенолов, цинка и других веществ в воде, почве, донных отложениях.

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Галина Дидан
Журналист

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