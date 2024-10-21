Специалисты «Транснефть – Западная Сибирь» с начала года провели диагностику 8 резервуаров и 3,5 тыс. км трубопроводов

В рамках программы комплексной диагностики производственных объектов с января по сентябрь 2024 года нефтетранспортники провели обследования восьми резервуаров и 3,5 тыс км трубопровода в Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае. Основная задача — повышение надежности производственной инфраструктуры.

Выполнено полное техническое обследование двух резервуаров и частичное обследование четырех резервуаров на линейной производственно-диспетчерской станции «Омск», с которой перекачиваются нефтепродукты, произведенные на Омском НПЗ. Кроме того, проведена частичная диагностика двух резервуаров на ЛПДС «Сокур».

Полная диагностика выполнялась с выводом резервуаров из эксплуатации и зачисткой с использованием современных методов контроля: визуально-измерительного, магнитного, ультразвукового и рентгенографического контроля сварочных швов стенки.

Наиболее протяженным обследованным отрезком линейной части магистральных трубопроводов стал участок нефтепровода Омск – Иркутск — почти 225 км.

Обследованы нитки четырёх подводных переходов трубопроводов через реки Иртыш, Кан, Енисей, Кия. Самый протяженный — подводный переход через Енисей — длиной 6,4 км.

Для обеспечения безаварийной работы предприятия с соблюдением стандартов промышленной безопасности и природоохранного законодательства специалисты проверили техническое состояние основного металла труб и сварных швов с использованием магнитных и ультразвуковых внутритрубных инспекционных приборов. Данные, полученные в ходе диагностики, будут использованы также при организации планового и капитального ремонта.