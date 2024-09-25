Промышленники развивают корпоративное донорство

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» отмечена благодарственным письмом Министерства здравоохранения Омской области за развитие корпоративного донорского движения на территории региона.

Благодарственное письмо было вручено генеральному директору предприятия Олегу Чепурному в рамках традиционной донорской акции с участием работников компании. Он отметил, что добровольная сдача крови и ее компонентов с каждой акцией привлекает все больше сотрудников.

Отметим, что донорское движение постоянно растет, круг волонтеров расширяется. Предприятие в полной мере поддерживает стремление сотрудников следовать высокой социальной миссии, поощряет доноров, оказывает содействие по организации донаций во всех регионах присутствия, в том числе в части транспортного сопровождения. С 2021 года в акциях по сдаче крови и ее компонентов приняли участие почти 700 сотрудников.

В сентябре 2024 года выездная донация была приурочена к Международному дню доноров костного мозга и прошла на базе медицинского пункта предприятия. Сотрудники омских подразделений нефтетранспортного предприятия сдали в общей сложности 16,6 л крови. Также врачи регионального Центра крови рассказали участникам волонтерской акции о том, как можно стать донорами костного мозга. Это направление донорского движения в настоящее время является одним из самых востребованных в сфере здравоохранения.