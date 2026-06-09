Легкоатлетический забег «Бумеранг» прошел в Омском ГАУ

6 июня в Омском ГАУ состоялся первый окружной легкоатлетический забег «Бумеранг», посвященный Международному дню защиты детей.

Мероприятие, главной целью которого являются привлечение жителей округа и города к регулярным занятиям физической культуры и спортом, пропаганда здорового образа жизни, а также популяризация легкой атлетики в городе Омска, проходило в рамках сотрудничества Омского ГАУ с Администрацией Советского административного округа и ТОС «Аграрный».

На старт вышли более 80 спортсменов от 6 лет. Любители бега проверяли свои силы на дистанции 100, 200, 2000 и 10 000 метров. Маршрут самой длинной трассы проходил по живописной аллее Омского ГАУ в сторону остановки общественного транспорта «Аграрный университет», далее до остановки «Телецентр» и обратно, что и дало название мероприятию — «Бумеранг».

В упорной борьбе на дистанции 2000 метров студент экономического факультета Копылов Роман занял 1 место. Спортсмен доказал, что сила воли и стремление к победе могут преодолеть любые преграды.

Помимо спортивного пробега, участников развлекали игровые площадки от партнеров мероприятия: баннер-раскраска от «Лужайкино», корнхол от БЦ Дом-Семьи и станция футбола от молодёжного общественного совета при Омском городском Совете.

Мероприятие стало настоящим семейным праздником! Все победители и призеры, награждены грамотами, медалями и подарками от спонсоров.

Порядок на трассе и территории проведения мероприятия обеспечивали бойцы студенческого отряда охраны правопорядка «Кировец», а активисты волонтерского центра «Глобус» помогали в организации забегов. Выражаем благодарность ребятам за помощь в организации мероприятия.