Металлурги вложили 377 миллиардов рублей в экологию и социальные проекты в 2025 году

«Норникель» представил Отчет об устойчивом развитии за 2025 г. Расходы на проекты, связанные с целями устойчивого развития и национальными целями России, составили более 377 млрд руб., или почти треть годовой выручки.

В числе расходов 2025 г. — 7,7 млрд руб. на развитие регионов. Это в том числе 4,4 млрд руб. на реновацию Норильска, больше тысячи семей, получивших новое жилье, новые общественные пространства, спортивная и культурная инфраструктура.

Деньги идут на улучшение жизни сотрудников, городов и регионов, где работают предприятия компании. Это отражается в динамике индекса качества городской среды Минстроя России. Показатели городов деятельности компании демонстрируют рост год от года. За 2023–2024 гг. Норильск вырос на 18 баллов, до 243, Мончегорск — на 19, до 239, Заполярный — на 22, до 244. Возможный максимум — 360 баллов, при этом города, набравшие более 180 баллов, считаются обладателями благоприятной среды.

«Забота о людях» — одна из ключевых ценностей «Норникеля», наряду с «Эффективностью» и «Безопасностью». Средняя зарплата в компании составила в 2025 г. 216,6 тыс. руб. — почти в два раза выше средней по России, а среднесписочная численность сотрудников превысила 76 тысяч человек.

В 2025 г. расходы металлургов на социальные программы и льготы составили почти 18 млрд руб. В систему поддержки входят в том числе санаторно-курортное лечение, пенсионные и жилищные программы и многое другое.

Инициативы востребованы и находят отклик у сотрудников. В 2025 г. компания запустила внутренний «Индекс заботы о людях». В 2025 г. он составил 67%, а в 2026 г. уже вырос на 4 п. п., что позволяет подтвердить эффективность наших программ.

Вопрос экологического благополучия традиционно остается для компании одним из ключевых и наиболее комплексных. Серная программа — крупнейшая российская экологическая инициатива. Благодаря ей выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в городах деятельности компании продолжают сокращаться. По сравнению с 2020 г. выбросы диоксида серы сократились на 39%. Это в том числе связано с продолжением Серной программы на Надеждинском металлургическом заводе. В целом на охрану окружающей среды в 2025 г. компания направила более 89 млрд руб.

В отчетном году компания актуализировала Стратегию в области экологии и изменения климата, которая теперь включает более 270 мероприятий с общим индикативным бюджетом на 2026–2035 гг. около 247 млрд руб.

Социальный пакет «Норникеля» — один из лучших в отрасли. Он включает в себя добровольное медицинское страхование, а также широкий спектр льгот. Особое внимание уделяется здоровью: в Норильске, Дудинке и Мончегорске работают корпоративные клиники, здравпункты, развивается цеховая медицина. Все сотрудники компании обеспечены полисами ДМС, а каждый третий участвует в спортивных и оздоровительных программах.