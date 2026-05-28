В Омском ГАУ определили финалистов очного регионального этапа конкурса «АгроНТРИ-2026»

Сотни школьников из районов Омской и Новосибирской областей собрались в аграрном университете на очном этапе «Международного конкурса АгроНТРИ-2026».

«АгроНТРИ» — это площадка для школьников и студентов колледжей, где можно познакомиться с передовыми технологиями в сельском хозяйстве; попробовать себя в роли исследователей и инноваторов; получить новые знания в области агробиотехнологий.





Конкурс проходил с 19 по 22 мая, участники соревновались в семи номинациях:

АгроБио – ученики узнали о биологической защите растений от вредителей и болезней с помощью полезных живых организмов;

АгроКоптеры – участники управляли квадрокоптерами, выполняя различные задания в пределах безопасного воздушного пространства за отведённое время;

АгроМетео – ребята учились работать с массивами метеоданных и анализировать влияние погоды и климата на живые организмы;

АгроРоботы – учащиеся познакомились с роботизацией агропромышленного комплекса, выполняя задания по управлению роботом на специальном полигоне;

АгроВет – школьникам показали, как цифровые технологии применяются в современном животноводстве и какие передовые решения существуют в ветеринарной медицине;

АгроСмарт – школьники освоили принципы модернизации сельскохозяйственных объектов с использованием «умных» устройств и датчиков;

ДоброПчел – ребята знакомились с цифровизацией в сфере пчеловодства с применением ГИС-технологий и инструментами интернета вещей.





По итогам прохождения конкурсных испытаний на каждой площадке были определены 10 призеров регионального этапа конкурса «АгроНТРИ-2026». Особо отметим успехи лицея г. Татарска Новосибирской области: по результатам очного этапа его команда завоевала 17 призовых мест.



Победители очного регионального этапа в Омском ГАУ примут участие в финале, который состоится осенью в Университете Биотехнологий в г. Новосибирск. У них также будет возможность пройти в Международный суперфинал в Москве осенью 2026 г.