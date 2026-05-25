сегодня 14:10
общество

Омский ГАУ помогает школьникам сделать первый шаг в профессию

Фото: Омский ГАУ / опубликовано СИБ.ФМ
Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина продолжает развивать программу ранней профориентации для школьников. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» стартовал четвёртый поток курса «Рабочий зелёного хозяйства», объединивший 20 учащихся Иртышской школы Омского района.

Первые шаги к будущей профессии

Участники программы уже приступили к обучению и начали осваивать свою первую профессию. Сегодня ранняя профориентация становится важной частью подготовки школьников к будущей профессиональной деятельности.

Программа Омского ГАУ позволяет подросткам ещё во время обучения в школе получить практические навыки, востребованные на современном рынке труда, и сделать первые шаги в профессиональной сфере.

«Наша программа даёт школьникам возможность получить это преимущество в рамках одного образовательного курса и современного образовательного пространства», — отмечают в университете.

Обучение по профессии «Рабочий зелёного хозяйства» строится на сочетании теоретических и практических занятий. Курсы проходят на базе агротехнологического факультета и учебно-опытного хозяйства Омского ГАУ с посещением ботанического сада университета.

По завершении обучения школьники пройдут квалификационную аттестацию, которая подтвердит полученные знания и умения. Экзамен будет включать выполнение практических заданий, демонстрацию профессиональных навыков и теоретическое тестирование.

Успешные выпускники получат свидетельство установленного образца о присвоении квалификации.

Программа имеет важное социальное значение для региона. Она позволяет школьникам бесплатно получить профессию, подготовиться к периоду летнего трудоустройства и способствует профилактике подростковой безработицы.

Кроме того, проект формирует у молодёжи экологическое сознание и бережное отношение к природе.

Особое внимание университет уделяет постпрограммному сопровождению участников. Школьникам и их родителям предлагается профориентационное консультирование, а также помощь в подборе мест для летней занятости.

Галина Дидан
Журналист

