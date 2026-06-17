Спорт, единство, победа: в Омском ГАУ подвели итоги Спартакиады вузов

15 июня в Студенческом дворце культуры аграрного университета состоялась торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей и призёров Спартакиады образовательных организаций высшего образования Омской области 2025-2026 учебного года.

Спартакиада вузов проводится ежегодно с целью привлечения студентов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также выявления сильнейших спортсменов и команд по видам спорта, отбора сильнейших студенческих команд для участия во всероссийских Универсиадах.



В соревнованиях традиционно принимали участие более 3000 студентов из 8 образовательных учреждений высшего образования. В этом году cпартакиада проводилась по 22 зачетным и 1 выставочному виду программы, в том числе по комплексу ГТО, который также входит в комплексный зачет.



Торжественную церемонию с приветственным словом открыла первый заместитель Министра спорта Омской области Наталья Анатольевна Иванова: «Эта церемония — логическое завершение работ, которые вы вели весь учебный год, защищали честь своих учебных заведений. Спартакиада дала возможность всем участникам не только показать свои спортивные навыки, но и найти новых друзей, прожить те самые лучшие моменты студенческой жизни. Хочу отметить вклад руководителей образовательных организаций, тренерский состав, судейские коллегии, организаторов. Огромное вам спасибо за работу, за создание условий для развития студенческого спорта! Поздравляю всех победителей и призеров! Всем участникам желаю успехов и дальнейших спортивных достижений!»

Праздничный вечер украсили творческие коллективы Студенческого дворца культуры Омского аграрного университета.



Студенты Омского ГАУ заняли 3-е место в общем зачёте среди неспортивных вузов — это отличный результат, который стал возможен благодаря упорной работе и целеустремлённости спортсменов!



