На Кольском полуострове металлурги завершили строительство четвертой нитки сернокислотного отделения

Новый, современный комплекс позволит снизить воздействие на окружающую среду благодаря значительному увеличению переработки сернистого газа.

Специалисты «Норникеля» завершили строительство и приступили к комплексным пусконаладочным работам под нагрузкой на четвертой технологической системе сернокислотного отделения рафинировочного цеха. Новая технологическая нитка, построенная взамен выведенной из эксплуатации в 2000 г. аналогичной системы, позволяет в 1,6 раза увеличить переработку сернистого газа сразу от двух из трех печей кипящего слоя рафинировочного цеха — до 75 000 м3 в час.

В состав комплекса вошли трехслойный контактный аппарат, нагнетатели газа, промывные и сушильные башни, моногидратный абсорбер, электрофильтры, два фильтра-туманоуловителя, теплообменники, насосное и другое оборудование.

Проект, стартовавший в конце 2020 г., представляет собой экологическую инициативу компании, направленную на снижение воздействия производства на окружающую среду. Кроме того, новое оборудование значительно улучшает условия труда сотрудников и обеспечивает стабильную работу системы на ближайшие десять лет с минимальными затратами на ремонт. Инвестиции компании в реализацию проекта составили 8,6 млрд руб.

Завершение строительства четвертой нитки сернокислотного отделения стало логичным продолжением масштабных экологических преобразований в Кольской ГМК. В августе 2025 г. на Мончегорской промплощадке компании был введен в эксплуатацию новый комплекс системы газоочистки отделения пылеулавливания рафинировочного цеха, также обеспечивающий существенное сокращение промышленных выбросов.

«Завершение технического перевооружения системы сернокислотного отделения — важный этап в нашей системной работе по снижению негативного воздействия на природу, — подчеркнул генеральный директор Кольской ГМК Роман Шаркий. — Реализация этого проекта в тандеме с обновлением системы газоочистки дает существенный эффект для повышения экологической безопасности региона. Благодаря последовательной реализации подобных инициатив с 2015 г. нам удалось добиться сокращения выбросов диоксида серы более чем на 85%, а продолжающаяся модернизация производственных мощностей поддерживает эту положительную динамику».

Оба проекта являются частью масштабной экологической программы «Норникеля», направленной на кардинальное улучшение экологической ситуации в регионах присутствия. Их реализация позволит снизить выбросы диоксида серы по Мончегорской промплощадке Кольской ГМК ориентировочно на 10%.