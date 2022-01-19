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Специалисты АО «ТОМЗЭЛ» активно внедряют в производство новые типы продукции

Фото Специалисты АО «ТОМЗЭЛ» активно внедряют в производство новые типы продукции
Фото Специалисты АО «ТОМЗЭЛ» активно внедряют в производство новые типы продукции

Фото предоставлено АО «Транснефть – Западная Сибирь»

АО «Томский завод электроприводов» (АО «ТОМЗЭЛ», дочернее общество АО «Транснефть – Западная Сибирь») подвело итоги производственной деятельности за 2021 год. С января по декабрь было выпущено 3 211 единиц специализированной высокотехнологичной продукции.

Наибольшую долю в объёме выпуска основной продукции завода – порядка 64 процентов – составили различные типы электроприводов, произведённых для нужд организаций системы «Транснефть». Электроприводы используются для запорно-регулирующей арматуры, выполняются во взрывозащищённом исполнении, снабжены блоком электронного управления, который легко встраивается систему телеуправления. Кроме того, завод выпустил 405 электродрелей аккумуляторных взрывозащищённых ЭДВ-250, 510 взрывозащищённых светодиодных светильников, устройства для размыва донных отложений «Диоген», промышленные компьютеры, преобразователи плотности жидкости, скребки, системы контроля и сигнализации и другие виды продукции.

Фото Специалисты АО «ТОМЗЭЛ» активно внедряют в производство новые типы продукции 2

Общая стоимость всей выпущенной продукции АО «ТОМЗЭЛ» за 2021 год составила порядка 1,7 млрд рублей.

В 2021 году в серийное производство были запущены новые изделия, в том числе многооборотный электромеханический электропривод общепромышленного исполнения, устройства низковольтные комплектные для строительных площадок.

В текущем году в рамках реализации программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок специалисты АО «ТОМЗЭЛ» планируют завершить разработку ещё трёх новых типов оборудования.

«Собственные инновационные разработки не только обеспечивают организации системы «Транснефть» высококачественной отечественной продукцией, но и открывают перед заводом возможности расширения сотрудничества с предприятиями нефтегазового сектора, не входящими в структуру системы «Транснефть». Это одно из важных направлений развития», – отметил директор предприятия Али Купкенов.

В частности, в 2021 году состоялась опытно-промышленная эксплуатация электродрели аккумуляторной взрывозащищённой ЭДВ-250 на объекте предприятия магистральных газопроводов Томской области. Испытания электродрели прошли успешно, комиссия по окончанию опытно-промышленной эксплуатации выдала заключение с рекомендацией по внедрению этого инструмента на объектах газотранспортной отрасли.

Справочно: АО «ТОМЗЭЛ», дочернее общество АО «Транснефть – Западная Сибирь», образовано в 1998 году. Основное направление деятельности – разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тысяч кв. м. Основные партнёры АО «ТОМЗЭЛ» – дочерние организации системы «Транснефть», а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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