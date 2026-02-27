82.76% -1.2
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в топ-4 дебетовых карт с кешбэком на развлечения, рестораны и маркетплейсы

Фото ПАО «Банк Уралсиб» / опубликовано СИБ.ФМ
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в подборку бесплатных дебетовых карт с кешбэком в популярных категориях. Аналитики Банки.ру рассмотрели предложения российских банков, актуальные на 10.02.2026 г.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры – кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 13% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама ПАО «Банк Уралсиб» ИНН 0274062111 Erid:2W5zFGFZCvu

Галина Дидан
Журналист

