сегодня
01 октября, 12:10
пробки
3/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 82.60 | eur 96.86
сегодня 11:00
общество

Транспортный гигант Омска поглощает еще одного перевозчика

Пресс-служба администрации города
В Омске продолжается масштабная централизация системы общественного транспорта. Стало известно о новом этапе реорганизации: муниципальный гигант «Пассажирское предприятие № 8» инициировал процедуру присоединения «Пассажирского автотранспортного предприятия № 2».

Этот шаг является продолжением стратегии по укрупнению транспортных активов города.

Данное слияние — далеко не первое для ПП-8. Предприятие последовательно абсорбировало конкурентов: в октябре 2020 года к нему присоединилось ПП № 7, а в июле 2022-го — ПП № 4. Процесс консолидации завершился преобразованием самого ПП-8 из муниципального учреждения в акционерное общество к концу 2024 года, что открыло новые возможности для управления активами.

Контраст между объединяемыми компаниями разителен. ПАТП-2, основанное в 2005 году, представляет собой формальную структуру с одним сотрудником в штате и парком из 48 автобусов. В то же время ПП-8 — это мощный оператор, владеющий более чем 500 единицами транспорта.

Официальные причины слияния не разглашаются, однако эксперты видят две основные цели. Во-первых, это оптимизация управленческой структуры, которая позволит сократить издержки. Во-вторых, и это более вероятно, высвобождение ценной городской земли. Территории, ранее занимаемые транспортными базами, могут быть использованы для коммерческой застройки. Косвенным подтверждением этой версии служит недавняя продажа бывшего депо ПП-8 на улицах 1-я Путевая и Нефтезаводская за внушительные 398 млн рублей. Таким образом, реорганизация пассажирских перевозок в Омске может быть тесно связана с крупными девелоперскими проектами.

Валерия Ким
Журналист

