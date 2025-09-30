Трибуны осиротели: Омск прощается с легендарным танцующим фанатом «Авангарда»

Хоккейный Омск понес невосполнимую утрату — ушел из жизни Владимир Волотка, ставший настоящим символом преданности «Авангарду».

Его имя было неразрывно связано с атмосферой на домашних матчах: зажигательные танцы Владимира на трибунах «Арены Омск» заряжали энергией и команду, и тысячи болельщиков. Он был не просто зрителем, а душой фанатского сектора.

О кончине легендарного болельщика во вторник, 30 сентября, сообщил хоккейный клуб "Авангард", выразив глубокие соболезнования его родным и близким. «Небесная фанатская трибуна пополнилась ещё одним замечательным болельщиком, которого нам будет не хватать», — говорится в официальном сообщении «Авангарда».

Преданность Владимира не знала границ. Как вспоминают другие фанаты, он поддерживал любимую команду не только в Омске, но и следовал за ней в подмосковную Балашиху в сложный для клуба период. Его искренняя и яркая поддержка навсегда останется в памяти омского хоккея.