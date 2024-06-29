В Омске завершились соревнования на звание «Лучший по профессии» среди нефтетранспортников

В «Транснефть — Западная Сибирь» завершился II этап конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди работников предприятия. В конкурсных состязаниях принимали участие порядка 70 сотрудников из шести филиалов по 14 профессиям отрасли.

Среди них — трубопроводчики линейные, слесари по ремонту технологических установок, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, лаборанты химического анализа, электрогазосварщики, водители грузового автомобиля, машинисты экскаватора, операторы товарные.

Цель конкурса — повышение значимости рабочих профессий и поощрение лучших сотрудников, которые демонстрируют мастерство, стремятся к профессиональному саморазвитию. В течение двух дней жюри оценивало теоретические знания и практические навыки. Проверялось знание нормативных документов и регламентов. Участники выполняли задания в максимально приближенных к рабочим условиям. Конкурсная комиссия учитывала скорость, соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.

На торжественной церемонии открытия генеральный директор предприятия Олег Чепурной отметил мастерство участников соревнований.

«В этом году наше предприятие отмечает 70-летний юбилей. История транссибирской нефтепроводной магистрали десятилетиями создавалась руками профессионалов, в том числе и вами. Те значимые проекты, которые коллектив реализует сегодня, нацелены на развитие отрасли, достижение ее технологического суверенитета, внедрение производственных инноваций. Особенно важно, что с каждым годом растет число молодых участников конкурса, ведь профессионализм — это не показатель возраста, а стремления к постоянному профессиональному росту и развитию», — подчеркнул он.

Электрогазосварщику Красноярского районного нефтепроводного управления Антону Дивакову вручена благодарность Министерства энергетики РФ за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и участие в международном конкурсе сварщиков в Китае.

Победители регионального этапа конкурса примут участие в финальном этапе, который состоится в августе 2024 года в Самаре.