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общество

Два сотрудника нефтетранспортной компании отмечены благодарственными письмами

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

Сотрудникам «Транснефть — Западная Сибирь» вручили благодарственные письма Министерства строительства Омской области. Региональное ведомство отметило их высокие показатели работы в сфере строительства, профессиональное мастерство и многолетний безупречный труд.

Трудовой стаж начальника управления капитального строительства Виталия Самойлова в системе предприятий ПАО «Транснефть» насчитывает более 22 лет. За этот период под его контролем реализован ряд крупных производственных проектов, цель которых — обеспечение безаварийной работы действующих объектов предприятия. Среди них — строительство и реконструкция пяти нефтеперекачивающих станций, резервуарных парков. Под руководством Виталия Самойлова с 2023 года ведется реконструкция Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции.

При непосредственном участии начальника отдела планирования строительства и отчетности Евгении Степановой за период работы на предприятии на высоком организационном уровне обеспечивается ежегодное выполнение инвестиционных программ, программ технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов.

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Роман Чугаев
Журналист

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