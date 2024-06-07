Флот западносибирских нефтетранспортников к навигации готов

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» завершила подготовку собственного флота к навигации 2024 года.

Контролирующие органы Российского речного регистра и государственной инспекции по маломерным судам выдали положительные заключения по результатам проверки флота на соответствие санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям, а также по наличию аварийно-спасательного имущества, средств пожаротушения и оказания первой помощи.

В зимний период специалисты выполнили техническое обслуживание и ремонт корпусов маломерных судов, двигателей, узлов и механизмов, навигационного оборудования, средств звуковой и световой сигнализаций. Члены экипажей прошли требуемые проверки знаний.

Сегодня в состав флота предприятия входят 73 единицы различных типов судов, среди них катеры, буксиры-толкачи, баржи, теплоходы, бонопостановщики, несамоходные паромы, моторные лодки, нефтесборщики.

Во время навигации суда будут использоваться на реках в регионах присутствия нефтетранспортного предприятия — Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Красноярском крае. Флот будет задействован в производственных целях, в том числе, для перевозки оборудования и персонала в удаленные места проведения работ, мониторинга состояния подводных переходов магистральных трубопроводов, а также в рамках учебно-тренировочных занятий на реках Обь-Иртышского и Енисейского бассейнов.

Отметим, что в зоне ответственности предприятия расположены нитки подводных переходов магистральных трубопроводов, которые пересекают 29 водных преград. Ежегодно суда компании перевозят более 5 тысяч тонн оборудования, топлива, материально-технических ресурсов. Обеспечение безопасности водных объектов – один из приоритетов деятельности нефтетранспортников в области промышленной и экологической безопасности.