Что такое кредит без залога?

Потребительские кредиты без залогового обеспечения сегодня считаются наиболее распространенными. Однако, не все понимают, что это такое и в каких ситуациях выгодно оформлять такой кредит.

Иногда абсолютно у каждого человека может возникнуть такая ситуация, когда не хватает денежных средств для достижения определенных целей и удовлетворения некоторых потребностей. В таком случае можно обратиться в кредитно-финансовую организацию, чтобы получить потребительский кредит. Однако, если заявителю требуются достаточно крупные суммы денежных средств, то одним из условий предоставления подобного кредита, скорее всего станет обязательно предоставление залога. То есть практически любого вида ценного имущества клиента.

Важно понимать, что для залога подходит только то имущество, на которое представляется возможным наложение ограничений. Как правило, это транспортные средства либо любой недвижимое имущество. Наложенные залоговые ограничения, как уже понятно из названия, ограничивают права владельца на распоряжение данным имуществом. То есть пользоваться залоговым имуществом заемщик имеет полное право, но вот передавать права собственности по любым основанием заемщик не может до конца срока действия кредитования.

Но что делать тех случаев, когда предоставить залог попросту нечего? В таком случае выходом станет получение кредиты без залога.

Что это такое?

На сегодняшний день кредит наличными является наиболее распространенным банковским продуктом. Согласно последним статистическим данным потребительские кредиты наличными без залога занимают второе место среди всех банковских продуктов. Лидирующую позицию данный продукт уступает исключительно кредитным картам.

Потребительский кредит по своей сути является займом, денежные средства полученные по которому клиент может потратить полностью по своему усмотрению. Как правило подобные денежные средства используются для приобретения различных товаров и услуг удовлетворения потребности клиента. Отсюда и название данного банковского продукта.

На сегодняшний день существует достаточно большое разнообразие потребительских кредитов. Среди основных групп потребительских кредитов можно назвать целевые и нецелевые кредиты. К целевым кредитным продуктам без обеспечения на данный момент можно отнести кредиты, которые оформляются на различные товары и услуги непосредственно в точках продаж. В данном случае деньги зачисляются на счет продавца. К нецелевым кредитам относятся займы наличными, когда клиент получает на руки реальные денежные средства и тратит их самостоятельно.

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