Кредитные карты в последнее время получили достаточно широкое распространение. Разумеется, у данного кредитного продукта есть свои отличительные особенности, которые делают его максимально привлекательным.

Никто не станет отрицать тот факт, что в современном мире кредитные карты используются уже практически повсеместно. Дело все в том, что использование кредитки очень удобно, ведь позволяет сделать желанную покупку здесь и сейчас, а не потом после накопления нужной суммы. Разумеется, у данного кредитного продукта имеются свои особенности.

Особенности кредитной карты

Разумеется, у данного кредитного продукта есть определенные особенности, которые отличают его от других кредитных продуктов. К таким особенностям на сегодняшний день можно отнести следующие качества:

Использование банковских денежных средств. Основной особенностью кредитных карт является возможность использовать денежные средства банка в рамках установленного лимита. При этом использовать можно ту сумму, которая нужна в данный момент, причем начисление процентов происходит исключительно на потраченную сумму, а не на весь доступный лимит;

Льготный период. Отличительной особенностью кредитных карт является также и наличие льготного периода. То есть определенного временного промежутка, во время которого проценты не начисляются. То есть если погасить долг в указанный период, то проценты платить не придется;

Наличие минимального платежа. Одной из ключевых особенностей является наличие минимального платежа, который начисляется ежемесячно. Минимальный платеж позволяет гасить не только проценты по кредитной карте, но и также основной долг. Кроме всего прочего, современным внесением минимального платежа клиент подтверждает собственную платежеспособность;

Бонусная программа. На данный момент все кредитные карты участвуют в бонусной программе, разработанной банком, который выпустил карту. Таким образом, использование кредитной карты делается максимально выгодным. Бонусная программа может быть достаточно разнообразной, но в основном она выражается в начисление бонусов или кэшбека за покупки.

Оформить кредитную карту на сегодняшний день совершенно не проблематично, особенно если оформлять в Тинькофф Банке. Дело все в том, что для получения кредитки от Тинькофф даже не обязательно куда-то идти, поскольку Тинькофф взаимодействует с клиентами исключительно удаленно. Достаточно только подать заявку через мобильное приложение или на официальном сайте, и уже через несколько минут кредитной картой можно пользоваться.

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