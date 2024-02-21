На данный момент в бизнесе активно используются расчетные счета. Для одной формы ведения бизнеса наличие такого счета является добровольным, для другой обязательным. Но большинство предпочитают все же открыть расчетный счет. Так что это такое?

На сегодняшний день действующее законодательство четко указывает на то, что все расчеты между предпринимателями или юридическими лицами на сумму, превышающую сто тысяч рублей, должны проводиться только по безналичному расчету. Таким образом, для предпринимателей и компаний, планирующих проведение крупных сделок, расчетный счет становится обязательным.

Что такое расчетный счет?

На сегодняшний день под расчетным счетом принято понимать банковский счет, открытый на имя юридического лица или предпринимателя, который необходим для ведения бизнеса. Используя расчетный счет, предприятие может рассчитываться с контрагентами, собственными сотрудниками, оплачивать налоги, получать прибыть и многое другое.

Если говорить о компаниях, то есть о юридических лицах, то для них открытие расчетного счета является обязательным, поскольку налоговые и страховые взносы можно оплачивать исключительно с расчетного счета.

Индивидуальные же предприниматели вполне могут работать без расчетного счета, но при этом их деятельность, а вернее возможные финансовые операции, несколько ограничиваются. Например, индивидуальный предприниматель без расчетного счета не сможет заключить сделку стоимостью, превышающей сто тысяч рублей. Таким образом, для предпринимателей также предпочтительнее открыть расчетный счет.

На сегодняшний день действующее законодательство допускает открытие расчетного счета не только в рублях, но и в валюте. Например, если предприятие сотрудничает с иностранными партнерами, то оплачивать контракты придется в валюте, а потому наличие валютного расчетного счета будет значительно удобнее. Для операций в рублях больше подойдет рублевый счет.

На данный момент законом не предусмотрено обязательство открывать счет в каком-то конкретном банке, а потому каждая компания или индивидуальный предприниматель могут самостоятельно выбрать банк, с которым будет комфортнее сотрудничать. Также у бизнеса вполне допускается наличие нескольких расчетных счетов, если такая необходимость имеется. Например, использовать разные счета для разных операций.

Сегодня открыть расчетный счет предлагает практически каждая кредитно-финансовая организация, в том числе и Тинькофф Банк. Однако, последний пользуется наибольшей популярностью, поскольку является одним из наиболее надежных банков в мире, а также за счет наличия существенных преимуществ.

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