Волонтеры-нефтетранспортники сдали 13 литров крови и ее компонентов

Волонтеры компании «Транснефть — Западная Сибирь» организовали донорскую акцию «Стань донором — спаси жизнь».

В мероприятии приняли участие работники акционерного общества в Омске. Всего по итогам донации было сдано более 13 литров крови и ее компонентов.

Акция проведена совместно с выездной специализированной бригадой омского Центра переливания крови.Пункт донации был развернут в медицинском кабинете головного офиса предприятия в Омске. Прием доноров проходил с соблюдением всех необходимых санитарных требований. Подобные совместные акции с Центром крови на предприятии традиционно проводятся с 2021 года. Биоматериал, который сдали добровольцы, пройдет лабораторную апробацию и затем будет направлен в медицинские учреждения для использования в лечении пациентов.

Как рассказала активист волонтерского движения компании Наталья Савинова, с каждой донацией работников, желающих сдать кровь, становится всё больше. «Люди хотят быть частью значимых корпоративных инициатив. Наши доноры выполняют еще одну важную миссию — продвигают в коллективе идею здорового образа жизни, ведь к сдаче крови может быть допущен только здоровый человек», — отметила волонтер.

Кстати, в течение текущего года подобные акции продут не только в Омске, но и в других регионах, где расположены производственные объекты предприятия — от Тюменской области до Красноярского края. А в прошлом — 2023 году — корпоративные доноры сдали порядка 90 литров крови и ее компонентов.