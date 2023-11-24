Нефтетранспортники модернизируют инфраструктуру Омской ЛПДС

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» завершило замену подводящих нефтепроводов Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) на Омский нефтеперерабатывающий завод. Работы проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.

По подводящим трубопроводам осуществляется транспортировка нефти с Омской ЛПДС на нефтеперерабатывающее предприятие.

Заменены подводящие трубопроводы на территории Омской ЛПДС общей протяженностью 870 метров диаметром 720 и 530 мм. Также были установлены новые узлы запорной арматуры, срок службы которых — не менее 50 лет. Старые участки трубопроводов демонтированы.

После окончания строительно-монтажных работ была выполнена проверка сварных стыков неразрушающими видами контроля — визуальным, ультразвуковым и радиографическим. Изоляция сварных швов проведена с применением термоусаживающихся манжет.

Для обеспечения промышленной безопасности узлы секущих задвижек были оснащены приборами контроля протечек с дистанционным управлением. Для защиты новых трубопроводов от коррозии смонтированы стойки контрольно-измерительных пунктов из композитных полимерных материалов с медносульфатными электродами. Такие электроды обладают устойчивостью к окислению, что позволяет продлить срок их службы. Кроме того, они легко монтируются, что позволяет сэкономить время на их установку.

Кстати, «Транснефть — Западная Сибирь» осуществляет поставки нефти на ряд нефтеперерабатывающих заводов Омской, Кемеровской областей и Красноярского края с соблюдением требований «Схемы нормальных грузопотоков нефти» и оптимальных режимов работы технологического оборудования, обеспечением учета количества и показателей качества нефти.