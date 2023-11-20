Нефтетранспортники обеспечивают контроль товарно-транспортных операций

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» ввела в эксплуатацию оперативную систему измерений количества и показателей качества нефти (ОСИКН) после технического перевооружения.

Цель — обеспечение высокой точности товарно-транспортных операций по транспортировке сырья из резервуарного парка Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) по магистральному нефтепроводу Омск — Иркутск на Анжеро-Судженскую ЛПДС.

Техническое перевооружение ОСИКН на Омской ЛПДС обеспечило возможность осуществлять автоматизированное определение массы и качественных параметров транспортируемой нефти, в том числе — измерять текущую плотность, температуру, давление сырья, динамическую и кинематическую вязкость и контролировать другие параметры.

В соответствии с проектом модернизации ОСИКН было заменено выработавшее нормативный срок оборудование. Установлены новые шиберные задвижки, оснащенные дистанционным контролем протечек. Информация о герметичности запорной арматуры в режиме реального времени передается на автоматизированное место оператора. ОСИКН оснащена ультразвуковым преобразователем расхода. Также заменены технологические трубопроводы, установлены датчики температуры и избыточного давления.

Система обработки информации ОСИКН разработана и изготовлена отечественными производителями с использованием оборудования отечественного производства повышенной надежности и с улучшенными энергетическими характеристиками.

Своевременная модернизация систем измерений количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов — важная часть производственной деятельности предприятия. Планомерная работа в этом направлении позволяет повысить достоверность проведения учетных операций. Так, в 2024 году на объектах акционерного общества запланировано провести техническое перевооружение четырех СИКН — на Ачинской, Омской ЛПДС и ЛПДС «Омск» и «Сокур».