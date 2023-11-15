Нефтетранспортники заменили резервную нитку нефтепродуктопровода

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» выполнила технологическое подключение резервной нитки подводного перехода магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Уфа — Омск через р. Иртыш.

Строительство резервной нитки подводного перехода велось в рамках реализации программы техперевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия с целью безопасной и надежной эксплуатации нефтепродуктоперекачивающей инфраструктуры.

Работы по строительству резервной нитки общей протяжённостью порядка 852 метров производились методом наклонно-направленного бурения. В ходе основных работ специалисты пробурили пилотную скважину, выполнили ее калибровку. С целью обеспечения требований промышленной и экологической безопасности при укладке дюкера был применён специальный защитный кожух. Выполнена его балластировка.

Для контроля качества сварных стыков были проведены гидравлические испытания уложенного трубопровода с проверкой на герметичность и прочность. Качество антикоррозионного покрытия и изоляции специалисты проверили методом катодной поляризации.

После подключения резервной нитки к системе действующих трубопроводов будут установлены необходимые опознавательные и предупреждающие знаки, выполнена техническая и биологическая рекультивация. Старый участок трубопровода будет демонтирован.

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