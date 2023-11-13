Западносибирские нефтетранспортники модернизируют объекты

Специалисты компании «Транснефть — Западная Сибирь» выполнили технологическое подключение построенных камер приема — пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД) магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Уфа — Омск.

Новый узел КПП СОД в блочном исполнении построен в рамках реализации программы технического перевооружения и реконструкции объектов предприятия с целью обеспечения надежной эксплуатации линейной части МНПП.

Он оснащен тяговым механизмом и мобильным лотком для запасовки и приема диагностических и очистных устройств. Кроме того, на площадке КПП СОД оборудована дренажная подземная емкость, установлена запорная арматура и насосный агрегат производительностью порядка 12,5 куб м в час для откачки дизельного топлива из дренажной емкости.

Для прокладки подземных трубопроводов узла КПП СОД использованы трубы, которые отвечают проектным эксплуатационным нагрузкам и действующим нормативным требованиям. Сварные стыки технологических трубопроводов изолированы защитными покрытиями на основе термоусаживающихся полимерных лент. Качество сварных соединений проверены методами неразрушающего контроля — радиографическим, визуальным, измерительным и ультразвуковым.

После окончания строительно-монтажных работ на узле КПП СОД были проведены гидравлические испытания на прочность и герметичность установленного оборудования.

Для обеспечения промышленной безопасности объекта модернизирована система электрохимзащиты от коррозии технологических трубопроводов с применением горизонтального протяженного анодного заземлителя.

Кстати, КПП СОД предназначена для запасовки, пуска и приема внутритрубных диагностических инспекционных приборов и разделительных устройств в потоке нефтепродуктов. Стационарные узлы запуска и приема СОД предусматриваются на магистральном трубопроводах, на лупингах и отводах протяженностью более 3 км и резервных нитках переходов через водные преграды и болота независимо от их протяженности.