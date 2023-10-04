Нефтетранспортники выделили 3,5 млн рублей на создание спортивной площадки в Омске

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» в рамках благотворительной деятельности реализовала социально значимый проект в Омске. Предприятие выделило 3,5 млн рублей на создание игровой спортивной площадки в городской детско-юношеской школе олимпийского резерва №28.

Новая площадка предназначена для занятий волейболом, футболом, баскетболом, ее строительство велось с августа по сентябрь 2023 года. Было уложено специальное многофункциональное прорезиненное покрытие площадью 450 кв. м, которое обеспечивает безопасность спортсменов во время тренировок и характеризуется высокой степенью шумопоглощения. Площадка оборудована специализированным спортивным инвентарем — баскетбольными стойками, волейбольным сетками, воротами для мини-футбола.

Торжественная церемония открытия состоялась 4 октября 2023 года. «Сегодня мы открываем уже вторую спортивную площадку на территории школы олимпийского резерва №28. Важно, что она полностью доступна для всех, кто любит спорт. Заниматься здесь смогут не только ученики, но и жители близлежащего микрорайона. Новый спортивный объект станет достойным вкладом предприятия в продвижение идей здорового образа жизни», — отметил генеральный директор нефтетранспортного предприятия О.В. Чепурной.

От имени губернатора Омской области В.П. Хоценко предприятие было отмечено благодарственным письмом за вклад в развитие физической культуры и спорта на территории региона.

Кстати, нефтетранспортная компания оказывает поддержку в модернизации спортивной инфраструктуры омской СШОР №28 с 2020 года. В основном здании школы и ее филиалах были установлены новые оконные ПВХ-конструкции, приобретен современный спортивный инвентарь, выполнена модернизация уличного спортивного комплекса, установлены тренажеры и гимнастические снаряды. Всего за 2020 — 2022 годы на эти цели компанией было направлено 2,2 млн рублей.

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