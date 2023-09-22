В Омске запустили комплекс по программе «Чистый воздух»

Сегодня, 22 сентября, на Омском НПЗ «Газпром нефти» официально начал свою работу современный комплекс первичной переработки нефти, предусмотренный программой федерального проекта «Чистый воздух».

Инвестиции компании в этот проект составили более 66 миллиардов рублей. На церемонии запуска комплекса присутствовали министр энергетики РФ Николай Шульгинов, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Министр энергетики России выразил поддержку модернизации нефтеперерабатывающих заводов. «Сегодня – на таком современном предприятии – мы запустили самую современную установку первичной переработки, которая обеспечит стабильную поставку сырья для дальнейшей переработки», – сказал он.

Новый комплекс способен ежегодно перерабатывать 8,4 миллиона тонн нефти и 1,2 миллиона тонн газового конденсата для производства бензина, дизельного топлива и авиакеросина.

В процессе строительства комплекса применялись передовые технологии и были задействованы ведущие российские производители оборудования и поставщики цифровых систем, а также строительных материалов.

«Важно, что в этой работе участвуют ведущие российские производители оборудования, инженеры и ученые, которые получают новые компетенции по созданию сложных технологических решений для нефтепереработки. Сегодня уже можно говорить о том, что наши НПЗ в Омске и Москве – одни из самых современных и технологичных не только в России, но и в мире», – отметил генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

Общий объем инвестиций компании в модернизацию Омского НПЗ, начатую в 2008 году, к 2025 году составит 500 миллиардов рублей. Благодаря применению современных технологий, глубина переработки нефти на предприятии достигнет почти 100%.