Вуз и школы получили помощь нефтетранспортной компании

«Транснефть — Западная Сибирь» в рамках благотворительной деятельности оказала финансовую помощь на ремонт и оснащение аудитории — проектной лаборатории в Томском политехническом университете (ТПУ). На эти цели компания направила 6,8 млн рублей.

Также производственники помогли двум омским лицеям. На благотворительные средства предприятия в лицее №66 выполнен ремонт входной группы и фойе. В лицей №64 закуплены современные инструменты образования, в том числе лингафонное оборудование и конструкторы.

Благодаря поддержке предприятия в аудитории ТПУ установлено компьютерное и VR-оборудование. Также выполнен ремонт с применением современных отделочных строительных материалов с учетом всех норм безопасности, установлена многофункциональная учебная мебель.

В новой лаборатории студенты смогут получать знания по профильным для отрасли направлениям с использованием специально разработанных для ТПУ виртуальных комплексов. Аудитория стала пятой, открытой в рамках долгосрочной программы взаимодействия ПАО «Транснефть» с опорным вузом компании.

Традиционно компания оказывает помощь образовательным учреждениям в малых городах и поселках. В преддверии учебного года для Зеленогорской средней школы в Крапивинском районе Кемеровской области приобретена очередная партия учебной литературы. Благотворительная помощь позволила пополнить библиотечный фонд на 275 единиц учебной литературы.

«Сотрудничество с «Транснефть — Западная Сибирь» уже стало традицией для нашего педагогического коллектива. Несколько лет подряд предприятие поддерживает внедрение образовательных инноваций на уровне школы, помогая с приобретением самых актуальных учебных пособий», — сказал директор школы Руслан Конашков.

Поддержка образовательных учреждений является важным направлением благотворительной деятельности нефтетранспортников. Предприятие выделяет финансовые средства на модернизацию их материально-технической базы, создание цифровой обучающей среды, выполнение ремонтных работ в учебных помещениях. Всего за 9 месяцев 2023 года предприятие направило 8,5 млн рублей на поддержку образовательных учреждений в регионах присутствия.