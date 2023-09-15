Нефтетранспортники завершили гидроиспытания резервуара на Омской станции

«Транснефть — Западная Сибирь» провела гидравлические испытания резервуара объемом 20 тыс. куб. м на Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС).

Испытания на прочность и герметичность металлоконструкций резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП) для хранения нефти проводились в рамках его техперевооружения. Ранее специалисты выполнили частичную замену металлоконструкций, замену понтона, уплотняющего затвора и технологического оборудования.

Для контроля качества строительно-монтажных работ резервуар был выдержан под гидростатической нагрузкой в течение 48 часов. По окончании гидроиспытаний признаков негерметичности всех девяти поясов обнаружено не было.

Кроме того, качество сварных соединений поясов РВСП было проверено с применением визуально-измерительного, рентгенографического и ультразвукового методов контроля. В настоящее время ведется нанесение антикоррозионного покрытия емкости.

Отметим, что решение о необходимости техперевооружения РВСП было принято на основании заключения технической диагностики объекта и с целью обеспечения его промышленной и экологической безопасности. После окончания строительно-монтажных работ срок безопасной эксплуатации емкости будет продлён на 10 лет. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован, согласно программе технического перевооружения и реконструкции нефтетранспортной компании, в этом году.