В Омске назвали победителей регионального этапа конкурса соцэффективности

В Правительстве Омской области состоялось награждение организаций — победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Лучшие компании наградил министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

В числе награжденных — нефтетранспортная компания «Транснефть – Западная Сибирь». Конкурсная комиссия высоко оценила положительные практики предприятия, которые реализуются в кадровой и социальной сфере. Нефтетранспортники заняли первое место в номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За лучшие условия для работников с семейными обязанностями в организациях производственной сферы». Компания вошла в состав номинантов и будет представлять регион на федеральном этапе конкурса.

В министерстве отметили, что в этом году конкурс проходил в семнадцати номинациях, в нем участвуют работодатели как производственной, так и непроизводственной сферы. В различных номинациях омские организации подали 29 заявок.

«Транснефть – Западная Сибирь» ежегодно принимает участие во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Победа в этом конкурсе служит еще одним подтверждением продуктивной стратегии развития предприятия по различным направлениям. Важно, что жюри дало высокую оценку также благотворительной деятельности общества и работе по формированию здорового образа жизни среди сотрудников. В этих номинациях обществу были присуждены вторые места», — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и кадровым вопросам предприятия Сергей Аношкин.