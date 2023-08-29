МК в Омске: Работники нефтетранспортной компании отмечены госнаградами

29 августа 2023 года в головном офисе компании «Транснефть — Западная Сибирь» в Омске состоялась торжественная церемония вручения государственных наград сотрудникам. Работники предприятия награждены Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетными грамотами Правительства Омской области и Благодарственными письмами губернатора Омской области.

В церемонии принимали участие врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор АО «Транснефть — Западная Сибирь» Олег Чепурной. Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику — Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Всего наградами отмечены 10 сотрудников акционерного общества.

Виталий Хоценко выразил слова благодарности всем работникам нефтетранспортного предприятия. Он отметил, что АО «Транснефть — Западная Сибирь» вносит важный вклад в социально-экономическое развитие региона, является драйвером развития территорий присутствия, реализует крупные благотворительные проекты, оказывает помощь учреждениям образования, медицины не только в областном центре, но и в сельской местности. В 2022 году предприятие направило на развитие организаций социальной сферы региона 21 млн рублей.

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» входит в число крупнейших налогоплательщиков Омской области.

В настоящее время на предприятии работают более 6,9 тыс. сотрудников, обеспечивая безопасность и стабильность транспортировки нефти и нефтепродуктов в шести регионах РФ – От Тюменской области до Красноярского края. Общая протяженность трубопроводов предприятия превышает 5.5 тыс. км.

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В головном офисе компании «Транснефть — Западная Сибирь» в Омске состоялась торжественная церемония вручения государственных наград сотрудникам. Работники предприятия награждены Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетными грамотами Правительства Омской области и Благодарственными письмами губернатора Омской области.

В церемонии принимали участие врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор АО «Транснефть — Западная Сибирь» Олег Чепурной. Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику — Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Всего наградами отмечены 10 сотрудников акционерного общества.

Виталий Хоценко выразил слова благодарности всем работникам нефтетранспортного предприятия. Он отметил, что АО «Транснефть — Западная Сибирь» вносит важный вклад в социально-экономическое развитие региона, является драйвером развития территорий присутствия, реализует крупные благотворительные проекты, оказывает помощь учреждениям образования, медицины не только в областном центре, но и в сельской местности. В 2022 году предприятие направило на развитие организаций социальной сферы региона 21 млн рублей.

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» входит в число крупнейших налогоплательщиков Омской области.

В настоящее время на предприятии работают более 6,9 тыс. сотрудников, обеспечивая безопасность и стабильность транспортировки нефти и нефтепродуктов в шести регионах РФ – От Тюменской области до Красноярского края. Общая протяженность трубопроводов предприятия превышает 5.5 тыс. км

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В головном офисе компании «Транснефть — Западная Сибирь» в Омске состоялась торжественная церемония вручения государственных наград сотрудникам. Работники предприятия награждены Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетными грамотами Правительства Омской области и Благодарственными письмами губернатора Омской области.

В церемонии принимали участие врио губернатора Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор АО «Транснефть — Западная Сибирь» Олег Чепурной. Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику — Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Всего наградами отмечены 10 сотрудников акционерного общества.

Виталий Хоценко выразил слова благодарности всем работникам нефтетранспортного предприятия. Он отметил, что АО «Транснефть — Западная Сибирь» вносит важный вклад в социально-экономическое развитие региона, является драйвером развития территорий присутствия, реализует крупные благотворительные проекты, оказывает помощь учреждениям образования, медицины не только в областном центре, но и в сельской местности. В 2022 году предприятие направило на развитие организаций социальной сферы региона 21 млн рублей.

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» входит в число крупнейших налогоплательщиков Омской области.

В настоящее время на предприятии работают более 6,9 тыс. сотрудников, обеспечивая безопасность и стабильность транспортировки нефти и нефтепродуктов в шести регионах РФ – От Тюменской области до Красноярского края. Общая протяженность трубопроводов предприятия превышает 5.5 тыс. км