Западносибирские нефтетранспортники заняли первые места в региональном конкурсе

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» вошла в число победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Конкурсная комиссия высоко оценила положительные практики предприятия, которые реализуются в кадровой и социальной сфере.

По результатам этапа компания заняла первое место в номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За лучшие условия для работников с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

В сфере развития кадрового потенциала жюри конкурса отметило безусловное соблюдение требований трудового законодательства и обеспечение достойных условий труда. Акционерное общество на постоянной основе поддерживает работников в их стремлении к профессиональному росту и расширению профессиональных компетенций. Ежегодно АО «Транснефть — Западная Сибирь» организует корпоративный конкурс «Лучший по профессии», цели которого — повышение престижа рабочих специальностей и распространение опыта профессионалов. Также в числе ключевых приоритетов кадровой политики -постоянное обучение сотрудников, повышение их квалификации, взаимодействие с ведущими вузами страны по привлечению мотивированных молодых специалистов. Для студентов предприятие предоставляет возможность прохождения учебной, производственной и преддипломной практики, выплачивает именные стипендии.

Также конкурсная комиссия отметила работу АО «Транснефть — Западная Сибирь» по социальной поддержке сотрудников. Кроме положенных по трудовому законодательству социальных выплат, предприятие предоставляет работникам широкий перечень других гарантированных льгот. Работники могут рассчитывать, например, на материальную помощь в случаях рождения, усыновления детей, на компенсацию оплаты образовательных, медицинских, санаторно-оздоровительных учреждений. В сотрудничестве с профсоюзом на предприятии организуются спортивные и культурные мероприятия, участниками которых могут стать сотрудники и члены их семей.

«Транснефть — Западная Сибирь» ежегодно принимает участие во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Победа в этом конкурсе служит еще одним подтверждением продуктивной стратегии развития предприятия по различным направлениям. Важно, что жюри дало высокую оценку также благотворительной деятельности общества и работе по формированию здорового образа жизни среди сотрудников. В этих номинациях обществу были присуждены вторые места», — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и кадровым вопросам Сергей Аношкин.