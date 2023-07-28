Нефтетранспортники рассказали об итогах работы Омской ЦБПО за полугодие

Омская центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) компании «Транснефть – Западная Сибирь» выпустила более 10,8 тысяч изделий для нужд дочерних организаций ПАО «Транснефть» и структурных подразделений предприятия в период с января по июнь 2023 года.

Специализированные изделия предназначены для проведения работ на магистральных трубопроводах, а также на площадочных объектах. Так, герметизаторы резинокордные различного диаметра используются для временного и оперативного перекрытия трубопроводов при ремонте, профилактических и пусконаладочных работах. Кроме того, среди выпускаемых изделий – комплектующие детали для основного и комплекты вспомогательного оборудования, скребки-калибры, устройства для разметки катушек и планово-высотного положения нефтепровода, люки размерные.

Скребки-калибры различных диаметров – это новый вид продукции из серии внутритрубных очистных устройств, выпуск которого база начала в минувшем году. Данное оборудование может эксплуатироваться во взрывоопасных зонах и предназначено для очистки внутренней поверхности трубопроводов от парафинсодержащих, твердых и смолистых отложений, посторонних ферромагнитных предметов. Также скребки применяются для оценки минимальной величины проходного сечения трубопровода после завершения строительно-монтажных работ и фиксации наличия или отсутствия недопустимой величины проходного сечения трубопровода. За первое полугодие 2023 года Омская ЦБПО выпустила 35 единиц скребков.

Вся продукция, выпускаемая Омской ЦБПО, сертифицирована, имеет необходимые патенты и отвечает требованиям системы качества в соответствии нормативным требованиям ПАО «Транснефть».

В январе – июне специалисты службы определения ремонтопригодности запорной арматуры Омской ЦБПО произвели работы по неразрушающему контролю и выдали заключения о возможности проведения капитального ремонта 91 задвижки. Мероприятия проходили на объектах четырех организаций системы «Транснефть».

Кстати, Омская центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) входит в структуру АО «Транснефть — Западная Сибирь». Общая площадь производственных цехов ЦБПО составляет порядка 4 тыс. кв. м. Также в структуре филиала функционирует Аттестационный учебный центр, где проводится обучение и ведомственная аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства.