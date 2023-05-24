В Омске определили лучших спортсменов среди нефтетранспортников

В г. Омске завершилась V летняя Спартакиада среди организаций системы «Транснефть». Региональный этап состязаний был посвящен 30-летнему юбилею ПАО «Транснефть», его организатором выступило АО «Транснефть — Западная Сибирь».

Участниками стали 160 человек в составе трех команд — АО «Транснефть — Западная Сибирь», АО «Транснефть — Сибирь» и ООО «Уральские динамические машины» (УДМ). Спортсмены соревновались в личных и командных зачетах в восьми видах спорта -мини-футболе, плавании, настольном теннисе, бильярде, волейболе, баскетболе, легкой атлетике и шахматах.

Сотрудники АО «Транснефть — Западная Сибирь» заняли первые места в личных зачетах: в бильярде -водитель цеха технологического транспорта и спецтехники Томского филиала Виктор Семенов, в шахматах — инженер — программист Дмитрий Зубов. В легкой атлетике сразу четыре спортсмена сборной предприятия стали лучшими — Юлия Кочаева, Степан Донов, Яна Одинцова и Эльмира Ганиева. В эстафете по легкой атлетике команда также стала первой, преодолев дистанцию в 400 метров за 50,96 сек.

По итогам общекомандного зачета спортсмены АО «Транснефть — Западная Сибирь» заняли второе место, на первом — сборная АО «Транснефть — Сибирь», спортсмены АО «Транснефть — Западная Сибирь». Бронзовыми медалями отмечена команда ООО «УДМ».

Лучшие спортсмены сборных команд дочерних предприятий ПАО «Транснефть» в июне 2023 года примут участие в финальном этапе V летней Спартакиады, которая состоится в г. Казани.