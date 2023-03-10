Нефтетранспортники проверили готовность персонала

Фото: «Транснефть — Западная Сибирь»

На подводном переходе магистрального нефтепровода Омск — Павлодар через реку Омь состоялась учебная тренировка. Было отработано устранение условного выхода нефти на водной поверхности при наличии ледяного покрова.

В отработке нештатной ситуации принимали участие работники линейных аварийно-эксплуатационных служб Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО «Транснефть — Западная Сибирь». Всего в учениях было задействовано 53 работника и более 20 единиц автомобильной и специализированной техники.

По сценарию учебно-тренировочного занятия (УТЗ) на магистральном нефтепроводе (МН) Омск — Павлодар было зафиксировано снижение давления нефти ниже допустимого. До выяснения причин падения давления оператор в режиме телеуправления «остановил» транспортировку нефти. На место нештатной ситуации была направлена патрульная группа, которая обнаружила факт «выхода» нефти. Были произведены замеры газовоздушной среды, выполнена проверка закрытия запорной арматуры, установлены предупреждающие знаки.

Работы по локализации и ликвидации проводились на двух рубежах. На основном рубеже вниз по течению реки были проведены ледорезные работы, обустроены майны, установлены вертикальные боновые заграждения общей длиной 210 метров. Для сбора «нефти» использовалось специальное оборудование — нефтесборщики и емкости для временного хранения. Для контроля за состоянием окружающей среды лаборанты проводили экологический мониторинг воды и атмосферного воздуха.

Участники тренировки справились с поставленными задачами в нормативное время и продемонстрировали высокий уровень оперативности. Также по результатам УТЗ была подтверждена исправность примененного оборудования и достаточный уровень оснащенности служб РНУ необходимым оборудованием.

Отметим, что всего в 2023 году с привлечением сотрудников Омского районного управления планируется провести 427 УТЗ различного уровня, в том числе учения пройдут на подводных переходах магистральных трубопроводов Омск — Иркутск, Омск — Сокур, Туймазы — Омск — Новосибирск (ТОН-2), Омск — Павлодар.