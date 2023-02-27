Нефтетранспортники провели капремонт систем молниезащиты в трех регионах

Фото: Транснефть - Западная Сибирь

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» провела капитальный ремонт комплексных систем молниезащиты и заземления производственных объектов в Омской, Новосибирской областях и Красноярском крае.

Работы проводились по программе капитального ремонта для приведения систем молниезащиты и заземления объектов к нормативным требованиям.

Все выполненные мероприятия позволят исключить возможность воздействия молнии на опасные производственные объекты, и, следовательно, обеспечат высокий уровень пожарной безопасности.

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Москаленки» был выполнен капитальный ремонт молниезащиты резервуарного парка. Восстановлена работоспособность горизонтальных заземлителей общей протяжённостью 1500 метров и 20-ти вертикальных заземлителей. На этом же объекте предусмотрено единое комбинированное заземляющее устройство (КЗУ), для чего все технологические площадки, здания, сооружения и элементы молниезащиты на территории станции были связаны между собой искусственными заземлителями. Аналогичные работы по установке КЗУ выполнены и на Татарской нефтеперекачивающей станции и Ачинской ЛПДС. Кроме того, на Ачинской ЛПДС специалисты провели капитальный ремонт существующего заземляющего устройства по всей станции, обустроили дополнительные токоотводы молниеотводов, периметральные контуры заземления нескольких административно-бытовых и производственных зданий.

На двух камерах пуска-приема средств очистки и диагностики (КПП СОД) магистрального нефтепродуктопровода Омск — Сокур выполнен капитальный ремонт комплексной системы заземления, по всей площадке КПП СОД проложен замкнутый контур заземления.

Работы в этом направлении продолжаются, в резервуарном парке Анжеро-Судженской ЛПДС специалисты приступили к техническому перевооружению тросовой системы молниезащиты.