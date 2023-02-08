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Энергосбережение в числе актуальных вопросов для сибирских промышленников

Фото Энергосбережение в числе актуальных вопросов для сибирских промышленников
Фото Энергосбережение в числе актуальных вопросов для сибирских промышленников

Фото: «Транснефть — Западная Сибирь»

Компания «Транснефть — Западная Сибирь» подвела итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2022 год. Нефтетранспортникам удалось сэкономить 14 млн рублей. В натуральном выражении экономия предприятия составила более 600 тонн условного топлива.

Самую значительную долю экономии электроэнергии — 2 597 тысяч КВт*ч — обеспечила оптимизация технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также очистка внутренней поверхности трубопроводов и фильтров-грязеуловителей от парафиносмолистых отложений. Большое содержание таких отложений может значительно уменьшить проходное сечение магистральных трубопроводов, повысив гидравлическое сопротивление. Высокое гидравлическое сопротивление, в свою очередь, требует увеличения энергозатрат на транспортировку необходимых объёмов нефти и нефтепродуктов.

Для снижения энергозатрат на перекачку сырья компания планомерно проводит замену производственного оборудования. Так, в 2022 году на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Орловка» был заменён магистральный насос и на Барабинской линейной производственно-диспетчерской станции — два насосных агрегата. На НПС «Каштан» смонтирован новый электродвигатель. Всё применяемое оборудование отличается высоким коэффициентом полезного действия.

В целях повышения КПД котельного оборудования, а также экономии котельно-печного топлива на НПС «Вагай» в Тюменской области в августе 2022 года введена в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная. Котельная оборудована водогрейными котлоагрегатами, которые обеспечивают отопление и горячее водоснабжение НПС. Оборудование котельной позволяет поддерживать температуру теплоносителя в соответствии с температурным графиком в автоматическом режиме.

Показатели по сокращению энергопотребления были выполнены в полном объёме за счёт внедрения энергоэффективного оборудования и энергосберегающих производственных технологий с учётом требований международного стандарта ISO 50001:2018.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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