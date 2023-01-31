Нефтепроводное предприятие оказало помощь Клиническому медико-хирургическому центру

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«Транснефть — Западная Сибирь» выделила почти 1 млн рублей Клиническому медико-хирургическому центру (КМХЦ) Омской области на приобретение новой медицинской техники — видеокольпоскопа и анализатора фракций гемоглобина.

Как рассказал главный врач БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области» Вадим Бережной, новое оборудование будет использоваться для проведения необходимых диагностических процедур пациентам, поступающим на лечение, в соответствии с федеральными стандартами оказания медпомощи.

Так, применение видеокольпоскопа позволит выполнять дополнительное обследование пациенток гинекологического отделения для уточнения диагноза, выбора метода лечения, а также своевременного выявления предраковой стадии. Кроме того, среди преимуществ видеокольпоскопа — возможность одновременного участия в процессе обследования нескольких врачей, легкость выявления патологий за счет использования цифровой видеокамеры с высокой степенью разрешения, а также возможностью как автоматического, так и ручного фокусирования.

Кроме того, при финансовом содействии нефтетранспортников в КМХЦ закуплен анализатор фракций гемоглобина, который позволит исследовать ряд параметров крови для определения возможной гипоксии у пациентов. В год будет проводиться порядка 1 тысячи таких исследований. Использование анализатора даст возможность оптимизировать рабочее время медиков: измерение образцов, а также обработка результатов, производится в автоматическом режиме с выводом результатов измерений на дисплей.

Крупное промышленное предприятие в течение нескольких лет содействует КМХЦ в оснащении современным оборудованием, в том числе для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В 2020 году был приобретён инновационный хирургический комплекс для выполнения широкого спектра артроскопических операций. Всего же за пять лет предприятие выделило ведущему региональному медучреждению порядка 10 млн рублей.

А в целом, на поддержку организаций здравоохранения только в Омской области с 2018 года нефтетранспортная компания направила в совокупности 19,5 млн рублей.