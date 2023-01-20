В Омске опубликованы данные об эффективных организациях крупного и среднего бизнеса

Фото предоставлено АО «Транснефть - Западная Сибирь»

Омскстат выпустил сборник «Лидеры крупного и среднего бизнеса Омской области». В сборнике обобщены итоги деятельности региональных организаций за 2021 год. Специалисты территориального органа Федеральной государственной службы статистики проанализировали отчеты 975 компаний, составив рейтинг наиболее эффективных организаций среднего и крупного бизнеса.

При анализе учитывались различные показатели, в том числе эффективность управления, платежеспособность, деловая активность, финансовая устойчивость, прибыльность хозяйственной деятельности. По итогам работы в 2021 году в рейтинг вошло и АО «Транснефть — Западная Сибирь». По сравнению с 2020 годом предприятие поднялось сразу на 4 позиции вверх, а по выручке акционерное общество заняло второе место. Кстати, нефтепроводная компания традиционно входит в десятку крупнейших налогоплательщиков региона, активно реализует на территории региона значимые благотворительные проекты. В Омской области АО «Транснефть — Западная Сибирь» работает с 1954 года. В 2024 году коллектив предприятия отметит 70-летний юбилей.