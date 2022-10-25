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В Омской области завершен крупный благотворительный проект

Фото В Омской области завершен крупный благотворительный проект
Фото В Омской области завершен крупный благотворительный проект

В поселке Москаленки состоялась встреча заместителя главы района Михаила Бондаренко с представителями компании «Транснефть — Западная Сибирь», родителями и педагогическим коллективом детского сада «Радуга».

В рамках встречи замглавы осмотрел две обновленные группы дошкольного учреждения, в которых при финансовом содействии нефтепроводного предприятия были созданы комфортные игровые, образовательные и бытовые условия для ребят разных возрастов.

Кроме ремонта, в группах «Солнышко» и «Лесовичок» установлены новая многофункциональная мебель, смонтированы проекторы, акустическое оборудованием, сплит-системы и пожарно-охранной сигнализация. Также в детском саду проявились разнообразные обучающие материалы, игрушки, спортивный инвентарь, развивающие игры.

Фото В Омской области завершен крупный благотворительный проект 2

Михаил Бондаренко от лица руководителя Москаленского района поблагодарил коллектив и генерального директора «Транснефть — Западная Сибирь» Олега Чепурного за реализацию важного благотворительного проекта на территории поселка. К его словам присоединилась заведующая детским садом Алена Зверева.

Заместитель начальника Омского филиала АО «Транснефть — Западная Сибирь» Сергей Чернов отметил, что поддержка образовательной сферы — одно из ключевых направлений благотворительности предприятия. В этом году на модернизацию детского сада «Радуга» акционерное общество направило более 11 млн рублей. «Проект был выполнен в короткие сроки с соблюдением всех требований СанПинов и применением современных отделочных материалов. Надеемся, что результат нашей работы понравится и детям, и родителям», — добавил Сергей Чернов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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