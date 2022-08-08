Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Гений места
Гений места

Лента новостей

общество

«Транснефть - Западная Сибирь» стала партнером «Флоры»

Фото «Транснефть - Западная Сибирь» стала партнером «Флоры»
Фото «Транснефть - Западная Сибирь» стала партнером «Флоры»

Фото предоставлены АО «Транснефть - Западная Сибирь»

АО «Транснефть — Западная Сибирь» выступило партнером крупного экомероприятия – выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора». В этом году традиционная городская выставка посвящена двум значимым датам, связанным с омским регионом, – это 200-летие Омской области и 70-летие «Флоры».

Выставка «Флора» на протяжении многих лет является визитной карточкой Омска и Омской области. Благодаря представленным здесь дизайнерским решениям, город преображается, изменяется к лучшему.

Ландшафтная композиция, созданная при финансовом содействии предприятия, демонстрирует тесную связь истории компании с историей Омской области. Сегодня в состав области входят 32 района, по территории двенадцати из них проходят магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы предприятия. Шесть перекачивающих станций обеспечивают транспортировку нефти и нефтепродуктов как на запад, так и на восток страны.

Фото «Транснефть - Западная Сибирь» стала партнером «Флоры» 2

Предприятие с большим вниманием относится к сохранению флоры и фауны Омской области. В рамках реализации экологической стратегии АО «Транснефть — Западная Сибирь» выполняет все требования природоохранного законодательства, восстанавливает биоразнообразие рек, озеленяет городские территории, поддерживает региональные экопроекты. Только в 2022 году в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» силами волонтеров предприятия было высажено более ста сосен.

При подготовке выставочной ландшафтной экспозиции АО «Транснефть — Западная Сибирь» были учтены основные тренды выставки этого года. Например, такие, как сочетание природных и искусственных материалов для создания гармоничного выставочного пространства.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

выставка
день города
Транснефть
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

5075
Медсестру осудили на 1 год за выпавшего из окна больницы мальчика
Омск
5012
Родители погибшего в зоне СВО военного судятся из-за выплат
Омск
2469
Баскетболист сборной Бурятии Дмитрий Лагунов погиб на Украине
Омск
17566
Выплата 10 000 рублей к школе: будет или нет в 2022 году
16636
День железнодорожника 7 августа 2022: новые красивые открытки с поздравлениями в стихах и прозе
11573
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
11307
Настоящий удар для родителей школьников: что известно о выплате 10 000 к школе в 2022 году