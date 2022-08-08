«Транснефть - Западная Сибирь» стала партнером «Флоры»

Фото предоставлены АО «Транснефть - Западная Сибирь»

АО «Транснефть — Западная Сибирь» выступило партнером крупного экомероприятия – выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора». В этом году традиционная городская выставка посвящена двум значимым датам, связанным с омским регионом, – это 200-летие Омской области и 70-летие «Флоры».

Выставка «Флора» на протяжении многих лет является визитной карточкой Омска и Омской области. Благодаря представленным здесь дизайнерским решениям, город преображается, изменяется к лучшему.

Ландшафтная композиция, созданная при финансовом содействии предприятия, демонстрирует тесную связь истории компании с историей Омской области. Сегодня в состав области входят 32 района, по территории двенадцати из них проходят магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы предприятия. Шесть перекачивающих станций обеспечивают транспортировку нефти и нефтепродуктов как на запад, так и на восток страны.

Предприятие с большим вниманием относится к сохранению флоры и фауны Омской области. В рамках реализации экологической стратегии АО «Транснефть — Западная Сибирь» выполняет все требования природоохранного законодательства, восстанавливает биоразнообразие рек, озеленяет городские территории, поддерживает региональные экопроекты. Только в 2022 году в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» силами волонтеров предприятия было высажено более ста сосен.

При подготовке выставочной ландшафтной экспозиции АО «Транснефть — Западная Сибирь» были учтены основные тренды выставки этого года. Например, такие, как сочетание природных и искусственных материалов для создания гармоничного выставочного пространства.