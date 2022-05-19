Специалисты Омской ЛПДС провели плановое учение на резервуаре

АО «Транснефть - Западная Сибирь»

На Омской линейной производственно-диспетчерской станции АО «Транснефть — Западная Сибирь» проведено плановое пожарно-тактическое учение (ПТУ). В ходе плановой тренировки работники ЛПДС совместно с подразделениями МЧС России ликвидировали условный пожар в резервуарном парке.

Цель ПТУ — проверка готовности сил и средств пожарной охраны предприятия к оперативному тушению возможных пожаров на опасных производственных объектах.

Согласно сценарию ученияв результате попадания молнии в кольцевой зазор резервуара вертикального стального с понтонной крышей произошло возгорание нефти по площади зеркала почти 2900 кв. м. Стационарная система автоматического пожаротушения верхнего и нижнего поясов резервуара условно отказала. Система водяного охлаждения «горящего» резервуара и соседнего с ним была исправна.

При получении сигнала в резервуарный парк прибыли боевые расчеты пожарно-спасательных частей №23 и №29, базирующиеся на Омской ЛПДС и ЛПДС «Омск», члены добровольной пожарной дружины, руководство объекта. Информация о нештатной ситуации была передана согласно схеме оповещения руководству предприятия, дежурному диспетчеру, местным органам власти и надзора.

На месте был развернут оперативный штаб, установлены границы проведения действий по пожаротушению, выставлены посты для перекрытия проходов. Транспортировка нефти была остановлена в условном режиме, «горящий» объект был обесточен. Персонал ЛПДС эвакуировался в безопасную зону.Тушение пожара производилось подачей пены низкой кратности внутрь резервуара методом подслойного пожаротушения. Применялся специальный пожарный комбинированный пеноподъёмникс вылетом стрелы 35 метров.

Всего в тренировке приняли участие 20 человек, использовано 6 единиц основной и специальной пожарной техники. Члены наблюдательной комиссии положительно оценили эффективность иготовность персонала, отметили слаженность и высокий уровень их взаимодействия в условиях нештатной ситуации. Основная задача по локализации и ликвидации пожара была решена в нормативные сроки.

Проведение плановых ПТУ является одним из ключевых инструментов обеспечения пожарной безопасности на опасныхпроизводственныхобъектах предприятия.

«Подобные проверки особенно важны в условиях повышенной пожароопасной ситуации в регионах Западной Сибири, где расположена производственная инфраструктура. Тренировки дают возможность проверить уровень готовности работников повладениюспецтехникой, средствами пожаротушения, и к оперативной борьбе с огнем», — сказал заместитель главного инженера – начальник управления безопасности труда и производственного контроля АО «Транснефть — Западная Сибирь» Сергей Березняк.