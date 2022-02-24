В Москаленском лицее открыт класс информатики после ремонта

Фото предоставлено АО «Транснефть – Западная Сибирь»

В МБОУ «Москаленский лицей» в Омской области открылся предметный класс информатики. Проект по ремонту и оснащению учебного кабинета был реализован благодаря финансовой благотворительной помощи АО «Транснефть – Западная Сибирь».

В рамках реализации проекта выполнен ремонт кабинета информатики с использованием современных строительных и отделочных материалов. Также была приобретена функциональная учебная мебель.

«От лица всех жителей районного посёлка Москаленки выражаю благодарность нашему социальному партнёру – АО «Транснефть – Западная Сибирь» – за системную поддержку организаций дошкольного и среднего образования, воплощение в жизнь таких востребованных в современное время проектов», – заявила руководитель управления образования администрации Москаленского района Омской области Светлана Климович.

Директор лицея Ольга Пелюх отметила, что модернизация учебного класса позволит повысить уровень практической подготовки лицеистов к экзаменационным испытаниям и обеспечит конкурентоспособность их знаний в сравнении с выпускниками городских школ.

«Отдельное спасибо хочется сказать за оснащение класса мультимедийным оборудованием – интерактивной доской и проектором. Раньше мы использовали обычную меловую доску. Но изучать современные языки программирования с использованием мела – это просто неэффективно. Сейчас в классе созданы комфортные условия для проведений как урочных, так и внеурочных занятий», – подчеркнул учитель информатики Сергей Закревский.

В лицее учатся более 600 лицеистов. На базе образовательного учреждения действуют элективные курсы, в том числе для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, не только для учеников лицея, но и для школьников из сёл Москаленского района и Москаленской гимназии имени А. М Горького.

С 2017 года на поддержку учреждений образования Москаленского района АО «Транснефть – Западная Сибирь» направило более 18 млн рублей. Была оказана помощь трём детским садам, Подбельской и Элитовской основным общеобразовательным школам. В рамках реализации Корпоративной благотворительной программы развития школьного образования ПАО «Транснефть» в 2018 году в Москаленском лицее и гимназии имени А.М. Горького был создан кластер естественно-научных учебных кабинетов химии, физики и математики. Проведено полное оснащение классов современным демонстрационным, лабораторным и мультимедийным оборудованием.