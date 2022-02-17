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«Транснефть – Западная Сибирь» в числе крупнейших налогоплательщиков

Фото «Транснефть – Западная Сибирь» в числе крупнейших налогоплательщиков
Фото «Транснефть – Западная Сибирь» в числе крупнейших налогоплательщиков

Фото предоставлено АО «Транснефть – Западная Сибирь»

Федеральная налоговая служба Омской области опубликовала данные по десяти крупнейшим налогоплательщикам в бюджет г. Омска за 2021 год. По данным ведомства, за 2021 год десять учреждений направили в бюджет города Омска около миллиарда рублей. В их числе – оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов Западной Сибири – АО «Транснефть – Западная Сибирь».

В 2022 году более 60 % средств бюджета городская администрация планирует на поддержку образования, культуры и спорта, более 26 % – на развитие экономики и сферы ЖКХ. Также запланирована реализация нацпроектов, в том числе ремонт дорог и строительство жилья.

Кстати, по результатам 2021 года АО «Транснефть – Западная Сибирь» также вошло в десятку предприятий региона, направивших в консолидированный бюджет Российской Федерации 152,4 млрд рублей налогов и сборов. В этом списке акционерное общество заняло третье место.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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налоги
Транснефть
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