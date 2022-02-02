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Трое в коме, один - погиб: появились новые подробности ДТП с участием Мерседеса майора полиции в Омске

Фото Трое в коме, один - погиб: появились новые подробности ДТП с участием Мерседеса майора полиции в Омске
Фото Трое в коме, один - погиб: появились новые подробности ДТП с участием Мерседеса майора полиции в Омске

Фото vk.com/aomsk

Омские следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием майора полиции.

Вечером 30 января в Омске «Мерседес» на съезде с метромоста врезался в опору ЛЭП. Позже оказалось, что иномарка принадлежала жене местного полицейского, который и находился за рулем, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. От сильного удара иномарка опрокинулась, а находящихся в ней пассажиров и водителя выбросило на проезжую часть. В аварии погиб один человек, еще трое попали в больницу. Сиб.фм собрали всё, что известно об этой аварии.

В салоне разбившегося «Мерседеса» ехали майор полиции и начальник отделения финансово-кредитной сферы УЭБ и ПК УМВД России по Омской области Евгений Гайдамак. Есть версия, что он находился за рулем. По информации телеграм-канала "Осторожно, Новости", "майор был пьян" — в его крови было обнаружено почти 1,9 промилле этанола.

По данным местных СМИ, помимо полицейского в салоне иномарки находились ещё трое человек — один из которых является директором двух компаний в Омске, другой — призёр соревнований по спортивному ориентированию. Все трое пострадавших вместе с Гайдамаком находятся в коме. В ДТП погиб ещё один 40-летний пассажир иномарки.

«По факту дорожно-транспортного происшествия СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. По указанию начальника УМВД России по Омской области назначено проведение служебной проверки», — пояснили в местном Следственном комитете.

На следующий день после ДТП в группе "Аварийный Омск" ВКонтакте появилось видео аварии, на котором видно, как машина вылетает с проезжей части, врезается в опору ЛЭП и опрокидывается.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются следователи. Уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Кроме того, так как в ДТП участвовал майор полиции, начальник УМВД по Омской области Вячеслав Крючков назначил служебную проверку.

Напомним, в прошлом году в Новосибирске на пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей столкнулись полицейский автомобиль и грузовик - жители Академгородка называют этот перекрёсток самым опасным во всём Советском районе.

 

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Автор:
Алёна Истомина
журналист

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