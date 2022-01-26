«Транснефть - Западная Сибирь» признана победителем в городском смотре-конкурсе на лучшее новогоднее оформление

Транснефть

АО «Транснефть — Западная Сибирь»признанопобедителем в номинации «Лучшее оформление промышленных предприятий» традиционного новогоднего смотра-конкурса Омска. Конкурс проводился под эгидой мэрии.

При определении победителей конкурсная комиссия оценивала гармоничность праздничного оформления, креативный подход, а также использование современных световых и дизайнерских решений. Всего в конкурсе приняли участие 250 организаций.

Предприятие на постоянной основе принимает участие в конкурсе и занимает первые места. Традиционно в этом году на прилегающей территории к административному зданию АО «Транснефть — Западная Сибирь» была установлена 12-метровая ель, фасад здания и деревьяперед ним были украшены светодиодными гирляндами и нитями. В общей сложности для оформления было использовано почти 1300 гирлянд. По индивидуальному дизайн-проекту изготовлена ледяная скульптура тигра — символа наступившего нового года по восточному календарю.

«Вклад предприятия в создание комфортной городской среды и творческий подход к созданию новогоднего настроения оценило не только руководство города, но и жители, и гости Омска. В социальных сетях территорию возле штаб-квартиры компании называли одной из самых ярких новогодних локаций города», — отметил заместитель генерального директора АО «Транснефть — Западная Сибирь» по управлению персоналом и общим вопросам Сергей Аношкин.

Мэр Омска Сергей Шелест выразил признательность всем участникам мероприятия. Он отметил, что промышленные предприятия помогли городу создать неповторимую праздничную атмосферу, несмотря на сложности, которые привнесла в жизнь текущая эпидемиологическая ситуация.

Кстати, нефтепроводное предприятиеежегодно принимает активное участие в создании праздничной атмосферы не только в Омске, но ви других населенных пунктах, расположенных в регионах присутствия предприятия. За последние годы при поддержке компании для Лазурненского и Двуреченского сельсоветов в Красноярском крае были приобретены новогодние светодиодные фигуры, праздничная искусственная ель. Также общество на постоянной основе выделяет благотворительную помощь на приобретение подарков и проведение праздничных новогодних мероприятий для детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях.